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Финансовый аналитик назвала возможную ключевую ставку в 2024 году

Финансовый аналитик Беленькая: ключевая ставка в 2024 году снизится, но будет двузначной
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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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В 2024 году ключевая ставка Центрального банка (ЦБ) останется двузначной, хотя ожидается некоторое ее понижение. Об этом руководитель отдела макроэкономического анализа ФГ «Финам» Ольга Беленькая рассказала в четверг, 9 ноября.

«Утверждение главы Центрального банка полностью совпадает с прогнозом регулятора по средней ключевой ставке по итогам последнего заседания. Тогда ключевая ставка была повышена сразу до 15%. Октябрьский прогноз ЦБ предполагает среднее значение ключевой ставки с 30 октября до конца года 15–15,2%, что может означать ключевую ставку на конец года в диапазоне 15–16%», — сказала она в беседе с Lenta.Ru.

Беленькая добавила, что на конец 2024 года ключевая ставка может составить 10–13%.

«В соответствии с базовым прогнозом Центрального банка темпы роста кредитования в будущем году сократятся с 17–20% до 5–10%», — заключила аналитик.

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Ранее в этот день председатель Центрального банка РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что ключевая ставка до конца текущего года может быть повышена, сообщается на сайте kp.ru.

Набиуллина отметила, что ключевая ставка может остаться в 2023 году на уровне в 15%, однако также может быть и повышение до конца года, передает RT.

Ранее, 27 октября, Набиуллина сообщила, что Банк России на своем последнем заседании в 2023 году может еще повысить ключевую ставку или сохранить ее на текущем уровне. Она отметила, что Центробанк обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели, составляющей 4%.

В тот же день Банк России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. Ставка стала максимальной с начала мая прошлого года. До этого, 15 сентября, ставка поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.

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