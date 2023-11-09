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Эксперт не исключил очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ

Эксперт Шатов: до конца года ключевая ставка ЦБ может быть снова повышена
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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До конца года ключевая ставка может быть снова повышена, считает партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов. Об этом он рассказал «Известиям» 9 ноября.

Эксперт отметил, что ранее в Центробанке (ЦБ) РФ заявили о намерении поддерживать жесткую денежно-кредитную политику еще в течение нескольких кварталов для снижения инфляции к целевому показателю в 4%. При этом, по прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2023 года достигнет уровня 7–7,5%, а в 2024-м ожидается ее снижение до уровня 4–4,5%, напомнил он.

«Действия ЦБ по повышению ставки будут зависеть в первую очередь от фактического уровня инфляции, а также от того, насколько действенной окажется такая мера. Кроме того, многое будет зависеть и от состояния валютного рынка, скорее всего, регулятор постарается удерживать курс рубля в пределах психологической отметки в 100 рублей за доллар до президентских выборов в марте 2024 года», — добавил Шатов.

Партнер Capital Lab обратил внимание на то, что государство начало предпринимать меры, связанные с обязательной репатриацией валютной выручки после того, как курс ушел за пределы 100 рублей.

«Воздействие на курс через ставку после введения санкций оказалось в значительной степени ограниченным, поскольку иностранцы теперь гораздо реже привозят капитал для продажи на российском валютном рынке, тем самым увеличивая спрос на рубли. В итоге, несмотря на резкое повышение ставки, не удалось сильно отыграть падение рубля, т.к. курс укрепился совсем незначительно на коротком временном отрезке», — сказал он, предположив, что власти исчерпали инструменты воздействия на курс.

На что влияет ключевая ставка ЦБ и повысят ли ее к 2024 году

В этот день председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может остаться в 2023 году на уровне 15%, однако также может быть и повышение до конца 2023-го.

27 октября совет директоров Центробанка РФ принял решение поднять ключевую ставку до 15% годовых. Это стало четвертым подряд повышением уровня показателя. До этого, 15 сентября, ставка была увеличена до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ее до 12%, 21 июля уровень был поднят с 7,5 до 8,5% годовых. Ранее показатель не менялся с сентября 2022 года.

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