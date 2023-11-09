Эксперт не исключил очередного повышения ключевой ставки ЦБ РФ

До конца года ключевая ставка может быть снова повышена, считает партнер инвестиционной компании Capital Lab Евгений Шатов. Об этом он рассказал «Известиям» 9 ноября.

Эксперт отметил, что ранее в Центробанке (ЦБ) РФ заявили о намерении поддерживать жесткую денежно-кредитную политику еще в течение нескольких кварталов для снижения инфляции к целевому показателю в 4%. При этом, по прогнозу регулятора, инфляция по итогам 2023 года достигнет уровня 7–7,5%, а в 2024-м ожидается ее снижение до уровня 4–4,5%, напомнил он.

«Действия ЦБ по повышению ставки будут зависеть в первую очередь от фактического уровня инфляции, а также от того, насколько действенной окажется такая мера. Кроме того, многое будет зависеть и от состояния валютного рынка, скорее всего, регулятор постарается удерживать курс рубля в пределах психологической отметки в 100 рублей за доллар до президентских выборов в марте 2024 года», — добавил Шатов.

Партнер Capital Lab обратил внимание на то, что государство начало предпринимать меры, связанные с обязательной репатриацией валютной выручки после того, как курс ушел за пределы 100 рублей.

«Воздействие на курс через ставку после введения санкций оказалось в значительной степени ограниченным, поскольку иностранцы теперь гораздо реже привозят капитал для продажи на российском валютном рынке, тем самым увеличивая спрос на рубли. В итоге, несмотря на резкое повышение ставки, не удалось сильно отыграть падение рубля, т.к. курс укрепился совсем незначительно на коротком временном отрезке», — сказал он, предположив, что власти исчерпали инструменты воздействия на курс.

В этот день председатель ЦБ РФ Эльвира Набиуллина заявила, что ключевая ставка может остаться в 2023 году на уровне 15%, однако также может быть и повышение до конца 2023-го.

27 октября совет директоров Центробанка РФ принял решение поднять ключевую ставку до 15% годовых. Это стало четвертым подряд повышением уровня показателя. До этого, 15 сентября, ставка была увеличена до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ее до 12%, 21 июля уровень был поднят с 7,5 до 8,5% годовых. Ранее показатель не менялся с сентября 2022 года.