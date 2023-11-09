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Путин объединил прямую линию и пресс-конференцию, проведет их до конца года

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Прямую линию и большую пресс-конференцию президента России Владимира Путина объединят. Об этом сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в четверг, 9 ноября.

«Это будет в этом году», — заявил он на брифинге, отвечая на вопрос журналистов, и подтвердил, что мероприятие будет иметь совмещенный формат.

Песков указал, что дата проведения прямой линии с большой пресс-конференцией главы государства уже определена. Он также отметил, что о ней станет известно своевременно.

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Еще 21 сентября официальный представитель Кремля рассказал, что проведение прямой линии ожидается до конца 2023 года. До этого, в марте, Песков отмечал, что это мероприятие является востребованным форматом.

Прямая линия с Путиным проходит ежегодно с 2001 года. Президент страны выслушивает вопросы, жалобы граждан и по ходу дает поручения ответственным лицам.

В последний раз это мероприятие с российским лидером состоялось онлайн 30 июня 2021 года. Тогда глава государства ответил на 68 вопросов.

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