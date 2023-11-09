Мумия пенсионерки более трех лет пролежала в квартире в центре Москвы

Мумию пенсионерки обнаружили в квартире дома в Центросоюзном переулке в Москве, останки пролежали там более трех лет. Об этом сообщил источник «Известий».

Находка была сделана в среду, 8 ноября. Скелет женщины 1939 года рождения лежал на кровати. Предположительно, он принадлежал хозяйке квартиры.

«Кости скелета без видимых повреждений, однако ряд зубов нижней челюсти отсутствует», — уточнил собеседник.

Одежда погибшей частично истлела. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Останки направили в морг.

По факту находки проводится проверка.

Аналогичную находку в середине августа полицейские нашли на юге столицы. Там был обнаружен труп пожилой женщины, которая на тот момент умерла более полугода назад.