Мумия пенсионерки более трех лет пролежала в квартире в центре Москвы
Мумию пенсионерки обнаружили в квартире дома в Центросоюзном переулке в Москве, останки пролежали там более трех лет. Об этом сообщил источник «Известий».
Находка была сделана в среду, 8 ноября. Скелет женщины 1939 года рождения лежал на кровати. Предположительно, он принадлежал хозяйке квартиры.
«Кости скелета без видимых повреждений, однако ряд зубов нижней челюсти отсутствует», — уточнил собеседник.
Одежда погибшей частично истлела. Признаков насильственной смерти обнаружено не было. Останки направили в морг.
По факту находки проводится проверка.
Аналогичную находку в середине августа полицейские нашли на юге столицы. Там был обнаружен труп пожилой женщины, которая на тот момент умерла более полугода назад.