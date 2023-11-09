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Al Jazeera сообщает о девяти погибших в результате атаки Израиля на лагерь в Дженине

Al Jazeera: при атаке Израиля на лагерь в Дженине погибли девять человек
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Фото: REUTERS/Raneen Sawafta
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В результате рейдов Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) на лагерь беженцев в Дженине на Западном берегу реки Иордан погибли девять человек, еще 16 ранены. Об этом 9 ноября сообщает издание Al Jazeera.

«По меньшей мере девять палестинцев убиты, 16 ранены в результате многочисленных израильских рейдов на лагерь беженцев Дженин», — говорится в публикации.

Также репортер издания Мохаммед Джамджум со ссылкой на свидетелей сообщает пяти взрывах в лагере за последние полчаса. Он добавил, что причиной этого могут быть беспилотные летательные аппараты (БПЛА) Израиля.

Джамджум также указал на то, что израильские военные разбрасывали листовки, в которых говорилось, что рейды будут только усиливаться.

«Большинство поддерживает военные преступления Израиля в секторе Газа»
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Ранее в этот день премьер Палестины Мухаммед Штайе назвал действия Израиля войной против палестинского народа.

По данным на 8 ноября, всего с момента начала палестино-израильского конфликта скончались 10 569 человек в секторе Газа, 4324 из них были детьми. Еще 26 475 человек получили ранения. Со стороны Израиля, по последним данным страны, ранения получили 5,4 тыс. человек, погибло более 1,4 тыс.

До этого, 7 ноября, пресс-служба ЦАХАЛ сообщила, что израильские спецслужбы с 7 октября задержали на Западном берегу реки Иордан 1350 палестинцев, 870 из которых являются активистами движения ХАМАС. Также в ведомстве отметили, что в ходе рейдов военных на Западном берегу был обнаружен «ряд фугасов и готовых к использованию взрывных устройств, предназначенных для проведения атак на военных».

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.

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