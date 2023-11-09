Названы лучшие работодатели России

РБК в четверг, 9 ноября, представил рейтинг российских работодателей. Список разделен на три группы, первая состоит из 25 позиций. В нее, в частности, вошли МТС, QIWI, «Авито», Альфа-банк, «Газпром нефть», «Яндекс», «Сбер».

Всего в исследовании участвовало 166 компаний всех форм собственности, в каждой из которых работает более 50 человек. Работодателей оценивали по различным критериям, среди которых — условия труда сотрудников, эффективность бизнеса, социальная ответственность. Также рассматривались такие показатели, как деловая репутация и мнения сотрудников о компании.

Вице-президент МТС по управлению персоналом Лариса Бодягина прокомментировала включение экосистемы в рейтинг: «Наша команда — это более 61 тыс. специалистов с разными компетенциями из разных профессиональных областей и сфер бизнеса, каждый из которых имеет возможность заниматься значимым делом и развиваться в компании».

По данным экспертов, средняя зарплата в компаниях-участниках рейтинга — 127,4 тыс. рублей. В общей сложности за последние два года эти компании трудоустроили более 30 тыс. молодых специалистов и потратили на обучение сотрудников более 42 млрд рублей.

Исследование РБК проводилось при участии экспертов из крупнейших российских компаний для верификации и оптимизации методологии и системы критериев. В общей сложности эксперты опросили более 67 тыс. сотрудников компаний, подавших заявки на участие в исследовании, а также изучили отчетность организаций.