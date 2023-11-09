Реконструкцию бульвара Архитекторов проведут в Омске

В Омске стартовали работы по реконструкции бульвара Архитекторов. Дорожники снимают верхний слой асфальта.

Согласно проекту, бульвар от ТЦ «Мега» до улицы Крупской расширят до четырех полос, на отдельных участках — до шести полос. Рабочие обустроят ливневую канализацию, тротуары, велодорожки и парковки. Кроме того, будет выполнено благоустройство прилегающей к дороге территории и установлены малые архитектурные формы.

В ООО «СтройТраст» отмечают, что дорогу пересекают больше 150 инженерных сетей, в том числе газопровод, сети связи и теплоснабжения, а также освещения. Некоторые объекты придется переустраивать, в связи с чем работы проводятся поэтапно. В первую очередь дорожники займутся прокладкой ливневой канализации и защитой газопровода. Эти работы можно выполнять зимой, пишет ИА «Омскрегион».

Для снижения транспортной нагрузки работа будет разделена на участки. Кроме того, обустройство перекрестков со сквозным проездом будет проводиться в последнюю очередь — летом 2024 года.

Стоимость контракта составила 1,5 млрд рублей.