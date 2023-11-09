Ушаков не увидел намеков о готовности к переговорам с РФ со стороны Украины

Москва открыта к переговорам с Киевом, однако с украинской стороны нет даже намеков на какие-либо новые контакты, заявил в четверг, 9 ноября, помощник президента России Юрий Ушаков.

«Пока даже намеков не было [на контакты c Россией], но мы всегда готовы», — заявил Ушаков Life.ru.

Ранее, 3 ноября, NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили Киеву, что ему придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

18 октября президент России Владимир Путин заявлял, что Киеву нужно отменить запрещающий переговоры декрет, если он хочет начать переговорный процесс. Раньше на Украине заявляли о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, однако сейчас украинские политики заговорили «другим голосом», указывая на важность проведения мирных переговоров, отметил глава государства.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.