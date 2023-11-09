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Ушаков не увидел намеков о готовности к переговорам с РФ со стороны Украины

Ушаков: со стороны Киева нет даже намеков на готовность к переговорам с Москвой
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Фото: ТАСС/Александр Кряжев
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Москва открыта к переговорам с Киевом, однако с украинской стороны нет даже намеков на какие-либо новые контакты, заявил в четверг, 9 ноября, помощник президента России Юрий Ушаков.

«Пока даже намеков не было [на контакты c Россией], но мы всегда готовы», — заявил Ушаков Life.ru.

Ранее, 3 ноября, NBC рассказал, что США и Европа обсуждают с Украиной начало мирных переговоров с Россией. По данным СМИ, страны Запада открыто заявили Киеву, что ему придется пойти на компромисс ради заключения мирного договора. Отмечается, что западные страны настаивают на начале переговоров до конца года.

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18 октября президент России Владимир Путин заявлял, что Киеву нужно отменить запрещающий переговоры декрет, если он хочет начать переговорный процесс. Раньше на Украине заявляли о необходимости нанесения стратегического поражения РФ на поле боя, однако сейчас украинские политики заговорили «другим голосом», указывая на важность проведения мирных переговоров, отметил глава государства.

Последний раунд переговоров между Россией и Украиной состоялся в Стамбуле 29 марта 2022 года. Они длились около трех часов. Позже Киев официально отказался от контактов с Москвой. 4 октября того же года президент Украины Владимир Зеленский ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны страны о невозможности проведения переговоров с российским лидером.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой было объявлено 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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