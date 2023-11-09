FT сообщила об обсуждении главами ЦРУ и «Моссада» гуманитарной паузы в Газе

Глава службы внешней разведки Израиля «Моссад» Давид Барнеа обсуждает с директором ЦРУ Уильямом Бернсом, а также с официальными лицами Катара возможность трехдневной гуманитарной паузы в боевых действиях в секторе Газа, чтобы освободить удерживаемых ХАМАС заложников. Об этом 9 ноября сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

«Руководители разведывательных служб США и Израиля находились в четверг в Катаре и работали над планами потенциальной гуманитарной паузы», — говорится в публикации.

Также издание сообщает, что пауза позволила бы освободить до 20 заложников и доставить в Газу больше гуманитарной помощи. По данным FT, главной целью временной приостановки боевых действий является получение полного списка заложников, находящихся в плену ХАМАС.

При этом источники газеты отметили, что сами переговоры идут успешно и зашли дальше других обсуждений.

Ранее, 7 ноября, министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна не согласится на гуманитарную паузу в секторе Газа до тех пор, пока не будут освобождены удерживаемые в анклаве заложники. Накануне американский журналист Сеймур Херш заявил о прорыве в решении вопроса с освобождением израильских заложников в секторе Газа благодаря тайным переговорам. Он отметил, что на данный момент известно о 248 пленных.

Тогда же газета Times of Israel сообщила, что Бернс посетит Израиль для обсуждения противостояния с ХАМАС. Отмечается, что это будет его первая поездка в Израиль с начала эскалации конфликта. Бернс также планирует посетить Катар, ОАЭ и Египет. В ходе поездки он планирует сфокусироваться на усилиях по освобождению взятых ХАМАС заложников.

До этого, 4 ноября, президент США Джо Байден подтвердил прогресс в вопросе гуманитарных пауз в секторе Газа. При этом тогда же высокопоставленный представитель американской администрации заявлял, что пока все попытки американского лидера достичь согласия с ХАМАС по гуманитарной паузе для эвакуации заложников ни к чему не приводят.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась утром 7 октября, когда движение ХАМАС подвергло территорию Израиля массированному ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, а также вторглось в приграничные районы на юге страны и захватило заложников. В тот же день Израиль начал наносить ответные удары по целям в секторе Газа.

Палестинцы стремятся вернуть границы между двумя странами по линиям, которые существовали до Шестидневной войны 1967 года. Палестина хочет создать свое государство на Западном берегу реки Иордан и в секторе Газа, а Восточный Иерусалим сделать его столицей. Израиль отказывается от поставленных условий.