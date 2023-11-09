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Песков сравнил с «морковкой впереди повозки» обещания о вступлении Украины в Евросоюз

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Фото: ТАСС/Zuma
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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 ноября в ходе программы «Москва. Кремль. Путин», сравнил обещания Киеву о вступлении Украины в Евросоюз с морковкой, привязанной впереди повозки.

«Скорее всего речь идет о морковке, которая привязана впереди повозки. Вряд ли это какие-то реальные обещания», — отреагировал он на обещания Брюсселя принять Украину в состав Евросоюза в интервью журналисту «Россия 1» Павлу Зарубину.

Накануне Еврокомиссия рекомендовала начать переговорный процесс с Украиной и Молдавией. В этот же день глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сказала, что фактические сроки вступления Украины в ЕС зависят от проведенных в стране реформ и принципа «членства по заслугам». Она отметила, что переговоры могут стартовать сразу же после того, как Евросовет примет формальное решение об их начале.

Мнения европейских политиков на этот счет разделились. Так, лидер французской партии «Патриоты» Флориан Филиппо 9 ноября заявил, что Франция должна выйти из Евросоюза (ЕС) и уступить свое место Украине. Между тем министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что пока не следует начинать переговоры с Киевом на тему вступления в сообщество. Он отметил, что на Украине отсутствует соблюдение свободы слова и СМИ и не проводятся выборы.

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Президент Украины Владимир Зеленский подписал заявку на вступление страны в ЕС 28 февраля 2022 года. В апреле того же года украинская сторона передала в союз заполненную вторую часть опросника на получение статуса кандидата. В июне председатель Европейского совета Шарль Мишель сообщил, что на саммите ЕС Украине согласовали статус кандидата. В аналогичном положении также находятся еще семь стран — Албания, Босния и Герцеговина, Молдавия, Северная Македония, Сербия, Турция и Черногория.

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