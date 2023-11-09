В Европарламенте призвали страны ЕС не конфисковывать машины граждан РФ

Европарламент призвал Еврокомиссию (ЕК) отменить рекомендацию, согласно которой запрещается въезд в страны Евросоюза (ЕС) граждан России на личном авто. Об это говорится в резолюции об эффективности санкций альянса в отношении Москвы, принятой 9 ноября.

В документе указано, что причиной призыва пересмотреть рекомендацию о запрете является то, что чрезмерное исполнение ограничений дискредитирует их цель, а также сам санкционный инструмент.

10 сентября ЕК подтвердила интерпретацию санкционного законодательства, в рамках которой россияне не смогут въезжать в страны ЕС на зарегистрированных в РФ автомобилях.

На следующий день Еврокомиссия разъяснила правила санкционного законодательства, разрешив странам ЕС не конфисковать личные вещи граждан России, даже если такие предметы числятся в санкционных списках. Исключением стал провоз дорогих предметов, например, автомобилей.

Первые случаи изъятия машин с российскими номерами были зарегистрированы в ФРГ. Свои действия немецкая таможня обосновала исполнением санкций ЕС, сославшись на статью 3i регламента Совета Евросюза № 833/2014. О запрете на въезд для автомобилей с российскими номерами также сообщали Эстония, Латвия, Литва, Польша, Финляндия, Норвегия.

Страны Запада усилили санкционное давление на Россию на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года. Решение было принято в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.