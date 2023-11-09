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Врач указала на опасность синдрома «чая с бутербродом»

Терапевт Драпкина: неполноценное питание опасно для пожилых людей
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Фото: ТАСС/Fredrik Sandberg
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Заслуженный врач РФ, академик РАН, терапевт Оксана Драпкина предупредила об опасности синдрома «чая с бутербродом» для здоровья. В особенности это касается пожилых людей.

В своем Telegram-канале 8 ноября специалист отметила, что синдромом «чая с бутербродом» называют особую форму недоедания, которая встречается у тех людей, которые не питаются полноценно по каким-либо причинам. Часто эта проблема наблюдается у пожилых людей, которые действительно могут питаться только чаем с бутербродами.

Врач предупредила, что такой рацион может привести к снижению иммунитета, хрупкости костей, слабости и обморокам, отмечает телеканал «360».

Если у человека есть проблемы с почками, то с таким синдромом может снизиться содержание натрия в крови и развиться гипонатриемия, сообщает ИА «Регнум».

«Синдром «чая с бутербродом» — это не просто нежелание есть, а сложное переплетение физиологических, социальных и психологических проблем, которые с возрастом только усиливаются», — отметил Драпкина.

Это не только возрастное снижение вкуса и обоняния, но и другие проблемы со здоровьем. Например, могут снижаться когнитивные способности, и если они прогрессируют до деменции, то пожилые люди совсем утрачивают тягу к еде, уточняет сайт kp.ru.

Врач посоветовала часто напоминать близким о необходимости полноценного питания и физической активности, а также включать в рацион овощи, фрукты и орехи, пишет «Москва 24». Для того, чтобы улучшить вкус блюд, можно использовать специи, лимонный сок и травы.

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В октябре врач-эндокринолог Людмила Ильина в беседе с RT рассказала, что некоторые популярные завтраки не являются полезными, например, хлопья, мюсли и каши быстрого приготовления. В них содержится мало клетчатки и сложных углеводов, они быстро перевариваются и не дают насыщения. К полезным блюдам на завтрак врач отнесла цельнозерновые каши, киноа, а также, например, яйца в виде омлета с овощами (либо всмятку), рыба, морепродукты, нежирный творог, сыр.

В сентябре врач-гастроэнтеролог, д.м.н. Владимир Неронов посоветовал пожилым людям отказаться от солянки и пиццы. По его словам, не рекомендуются и продукты, приготовленные с помощью жарки, копчения и консервирования. Предпочтение лучше отдать вареным, тушеным, запеченным блюдам.

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