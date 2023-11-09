Почти 1,5 млрд рублей потратили на благоустройство в Орле в 2023 году

В Орловской области в 2023 году на благоустройство дворовых и общественных пространств направили более 1,3 млрд рублей. Данные сообщил глава регионального департамента ЖКХ, ТЭК и энергосбережения Сергей Латынин. Он назвал сумму беспрецедентной.

Планировалось отремонтировать 91 двор, 48 общественных территорий в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды», а также привести в порядок семь объектов — победителей конкурса Минстроя РФ и два объекта, перешедших с 2022 года.

Сейчас благоустройство дворов уже завершено, еще один объект приводят в порядок в Мценске за счет сэкономленных ресурсов. Кроме того, 300 млн рублей выделило Орловской области правительство Москвы в рамках проекта квартального благоустройства.

Латынин, чьи слова приводит InfoOrel.ru, отметил, что ремонт проводится в том числе благодаря конкурсным отборам и программам «Народный бюджет». Областная программа формируется на базе муниципальных.

Ранее в сентябре сообщалось, что в Орле продолжается благоустройство подъездов к городским кладбищам. Бригады спецавтобазы уже отремонтировали наиболее проблемные участки.