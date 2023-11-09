Российские артиллеристы уничтожили крупное скопление войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) под Работино и теперь вскрывают укрепления противника, которому приходится отступать. За работой военных 9 ноября наблюдала корреспондент «Известий» Мери Бадунц.

По ее словам, на запорожском направлении пасмурно, что для бойцов артиллерии не проблема. Кроме того, это означает, что противник будет реже запускать беспилотные летательные аппараты (БПЛА).

В настоящее время цель военных — опорник в районе Работина.

«Бьем по опорникам, по лесополосе работаем. Ну если заметили, что к нам кто-то подбирается поближе, то незамедлительно открываем огонь», — рассказывает командир взвода с позывным Лабинск.

Отмечается, что для разрушения любых укреплений, артиллеристы делают сразу несколько выстрелов после первого попадания в цель.

«Работино — оно было серой зоной, оно уже полностью за нами. Было очень большое скопление боевиков в данном районе. Они давили своим наступлением, несли очень большие потери, очень большое скопление разбитой техники», — говорит командир орудия с позывным Лис.

Такие западные бронемашины, как Leopard, Bradley и Challenger, можно увидеть здесь только разбитыми и сожженными, отмечает корреспондент. Ими заставлена вся лесополоса. Только с противотанкового взвода 503-го полка уничтожили около 40 машин.

«Как спички. Против «Корнета» вообще без разницы. Этому ракетному комплексу нет равных в мире. Он пробивает любую броню на любом расстоянии. До 8 км можно работать легко», — рассказал командир противотанкового взвода Юрий Иванов.

Под огнем артиллерии 58-й армии противник постепенно теряет свои позиции возле Работина и Вербового, разбиты все блиндажи и окопы. Под удар попадают основные штурмовые силы, которые попросту не успеют восстановиться.

Ранее в этот день Минобороны РФ сообщило, что артиллеристы Центрального военного округа (ЦВО) при помощи аэроразведки, оперативно проведенной расчетом беспилотника «Суперкам», уничтожили из самоходной гаубицы 2С5 «Гиацинт» огневую минометную точку ВСУ на краснолиманском направлении.

До этого, 6 ноября, губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что на запорожском направлении Вооруженные силы (ВС) России за 10 дней уничтожили до пяти танков Leopard. По его словам, от безысходности противнику приходится только обстреливать населенные пункты.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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