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Экономист Беляев заявил о невыгодности кредитов из-за высоких ставок
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Экономист Беляев заявил о невыгодности кредитов из-за высоких ставок

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Кредит в настоящее время брать очень невыгодно, но если он очень нужен, можно немного сэкономить. Об этом кандидат экономических наук, финансовый аналитик Михаил Беляев рассказал в четверг, 9 ноября.

«Если кто-то собирался брать кредит, может быть, некоторое время надо подождать. Хотя в основных направлениях денежно-кредитной политики до 2026 года, которые недавно выпустил Центробанк, перспектив резкого снижения ключевой ставки не предвидится, то есть надо привыкать к тому, что ставка останется на высоком уровне», — добавил Беляев в беседе с Lenta.Ru.

По словам экономиста, несмотря на то, что кредитование сейчас крайне невыгодно, можно попробовать сыграть на обратной стороне повышения ключевой ставки.

«Если можно отложить покупку, то сначала лучше вложить часть свободных денег в банк под проценты, поскольку в том числе высокие и ставки по депозитам. Там слегка заработать, а потом посмотреть на получившуюся сумму и на необходимый остаток уже докредитоваться», — сказал Беляев.

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Ранее в этот день председатель Центрального банка (ЦБ) РФ Эльвира Набиуллина не исключила, что ключевая ставка до конца текущего года может быть повышена, сообщает телеканал «Звезда».

Набиуллина отметила, что ключевая ставка может остаться в 2023 году на уровне в 15%, однако также может быть и повышение до конца года, передает НСН.

Ранее, 27 октября, глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина сообщила, что Банк России на своем последнем заседании в 2023 году может еще повысить ключевую ставку или сохранить ее на текущем уровне. Она отметила, что Центробанк обладает эффективным инструментарием для снижения инфляции к цели, составляющей 4%.

В тот же день Банк России в четвертый раз подряд повысил ключевую ставку сразу на два процентных пункта — до 15% годовых. Ставка стала максимальной с начала мая прошлого года. До этого, 15 сентября, ставка поднималась до 13% годовых. 15 августа регулятор повысил ставку до 12%, 21 июля уровень был увеличен с 7,5 до 8,5% годовых. До этого показатель не менялся с сентября 2022 года.

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