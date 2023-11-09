Против бывшего вице-мэра Белгорода возбудили дело о мошенничестве

Против бывшего вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича возбудили уголовное дело о мошенничестве на 28 млн рублей. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил источник «Известий».

«В отношении Романчукевича возбуждено три уголовных дела о мошенничестве», — уточнил собеседник.

Он рассказал, что бывший вице-мэр совершал махинации в 2021–2022 годах, когда работал в администрации Липецка, а общая сумма ущерба составила более 28,3 млн рублей.

Ранее в этот день СУ СКР по Липецкой области сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении мужчины, подозреваемого в совершении трех преступлений. Ведомство не раскрыло личность подозреваемого, однако по сведениям источника, речь идет о Романчукевиче.

«По данным следствия, подозреваемый в феврале 2021, сентябре 2022 и январе 2023, действуя из корыстной заинтересованности, оформил договоры займа с представителями коммерческих организаций на общую сумму более 28 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

При этом подозреваемый обязался в оговоренные сроки вернуть полную сумму займа и полученный в следствие их использования дополнительный доход. В результате, обманутые потерпевшие переводили средства на банковские счета мужчины либо отдавали ему наличными при встрече.

Следствие полагает, что подозреваемый даже не собирался возвращать деньги и распорядился ими по собственному усмотрению.

Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Ранее, 7 ноября, стало известно, что кировский районный суд Иркутска арестовал на два месяца мэра Катангского района Сергея Чонского. Уточнялось, что Чонский получал от предпринимателей денежное вознаграждение за предоставление им преимуществ на аукционах, проводившихся на территории Катангского района, и последующее заключение договоров на поставки топлива. Общая сумма взяток составила 4,7 млн рублей.