Реклама
Прямой эфир
Армия
Артиллерия РФ уничтожила скопление боевиков ВСУ под Работино
Армия
Медведев назвал число принятых на контрактную службу россиян с начала 2023 года
Экономика
Мишустин сообщил о допфинансировании в 95 млрд рублей на льготную ипотеку
Политика
Песков заявил об объединении прямой линии с Путиным и большой пресс-конференции
Мир
NYT сообщила о расколе между военным и гражданским руководством Украины
Армия
Военным в зоне СВО передали партию дронов-камикадзе «Жириновский»
Мир
Силуанов призвал активнее развивать экономические отношения с Казахстаном
Армия
Медведев заявил о выходе возможностей отечественной оборонки на невиданный уровень
Общество
Против бывшего вице-мэра Белгорода возбудили дело о мошенничестве
Политика
В Кремле сообщили об отсутствии конкретики в вопросе визита Аббаса в РФ
Мир
Глава Минтранса РФ предсказал большое будущее сотрудничеству России с Казахстаном
Экономика
Экономист Беляев заявил о невыгодности кредитов из-за высоких ставок
Экономика
ОАК начала строительство дополнительных мощностей для производства Ту-214

Против бывшего вице-мэра Белгорода возбудили дело о мошенничестве

0
Фото: официальный сайт Администрации города Липецка
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Против бывшего вице-мэра Белгорода Алексея Романчукевича возбудили уголовное дело о мошенничестве на 28 млн рублей. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил источник «Известий».

«В отношении Романчукевича возбуждено три уголовных дела о мошенничестве», — уточнил собеседник.

Он рассказал, что бывший вице-мэр совершал махинации в 2021–2022 годах, когда работал в администрации Липецка, а общая сумма ущерба составила более 28,3 млн рублей.

Ранее в этот день СУ СКР по Липецкой области сообщило о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере») в отношении мужчины, подозреваемого в совершении трех преступлений. Ведомство не раскрыло личность подозреваемого, однако по сведениям источника, речь идет о Романчукевиче.

«По данным следствия, подозреваемый в феврале 2021, сентябре 2022 и январе 2023, действуя из корыстной заинтересованности, оформил договоры займа с представителями коммерческих организаций на общую сумму более 28 млн рублей», — говорится в сообщении ведомства.

При этом подозреваемый обязался в оговоренные сроки вернуть полную сумму займа и полученный в следствие их использования дополнительный доход. В результате, обманутые потерпевшие переводили средства на банковские счета мужчины либо отдавали ему наличными при встрече.

Следствие полагает, что подозреваемый даже не собирался возвращать деньги и распорядился ими по собственному усмотрению.

Устанавливаются обстоятельства и детали произошедшего.

Школьный учет: бывшего замгубернатора Белгородской области осудили на 9 лет
Евгения Глаголева подвела любовь к родной гимназии и желание получить взятку в 10 млн

Ранее, 7 ноября, стало известно, что кировский районный суд Иркутска арестовал на два месяца мэра Катангского района Сергея Чонского. Уточнялось, что Чонский получал от предпринимателей денежное вознаграждение за предоставление им преимуществ на аукционах, проводившихся на территории Катангского района, и последующее заключение договоров на поставки топлива. Общая сумма взяток составила 4,7 млн рублей.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023