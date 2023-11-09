Путин заявил о расширении расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества 9 ноября заявил, что доля расчетов в национальных валютах во внешнеторговых операциях между компаниями РФ и Казахстана «заметно расширилась».

«Заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что взаимные торговые и инвестиционные обмены между странами быстро растут и в аграрной сфере. Развитие двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса является приоритетом и российской, и казахстанской политики, подчеркнул президент РФ.

Кроме того, он отметил, что взаимный товарооборот России и Казахстана за прошлый год увеличился более чем на 10% и составил $28,2 млрд. А за период с января по август 2023 года объем встречной торговли прибавил еще 7%.

Путин также указал на то, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, и добавил, что по итогам форума к подписанию будет представлен целый ряд соглашений, меморандумов, а также коммерческих контрактов на $100 млрд.

«Это наглядно демонстрирует, как успешно развиваются российско-казахстанские экономические связи», — подчеркнул президент РФ.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил, что обе страны объединены «узами дружбы, общей историей и тесными духовными связями», а визит российского лидера имеет «историческое значение».

Ранее в этот день Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом для переговоров с Токаевым в госрезиденции «Акорда», подписания в узком и расширенном составах ряда документов, участия в официальном приеме, а также в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана по теме «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».

Накануне президент РФ отметил, что Россию и Казахстан ждет уверенное будущее, какая бы обстановка ни складывалась в мире. По его словам, у страны складываются широкие перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли. Кроме того, Путин указал, что у него по-настоящему дружеские отношения с казахстанским коллегой. 7 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что визит Путина в Казахстан важен для развития отношений двух стран.

До этого, 29 сентября, президент Казахстана заявил, что руководство республики намерено развивать всестороннее сотрудничество с Россией. Между Москвой и Астаной существуют давние традиции сотрудничества в различных отраслях, например в торговле, указал казахстанский лидер.