Реклама
Прямой эфир
Армия
Артиллерия РФ уничтожила скопление боевиков ВСУ под Работино
Армия
Медведев назвал число принятых на контрактную службу россиян с начала 2023 года
Экономика
Мишустин сообщил о допфинансировании в 95 млрд рублей на льготную ипотеку
Политика
Песков заявил об объединении прямой линии с Путиным и большой пресс-конференции
Мир
NYT сообщила о расколе между военным и гражданским руководством Украины
Армия
Военным в зоне СВО передали партию дронов-камикадзе «Жириновский»
Мир
Силуанов призвал активнее развивать экономические отношения с Казахстаном
Армия
Медведев заявил о выходе возможностей отечественной оборонки на невиданный уровень
Общество
Против бывшего вице-мэра Белгорода возбудили дело о мошенничестве
Политика
В Кремле сообщили об отсутствии конкретики в вопросе визита Аббаса в РФ
Мир
Глава Минтранса РФ предсказал большое будущее сотрудничеству России с Казахстаном
Экономика
Экономист Беляев заявил о невыгодности кредитов из-за высоких ставок
Экономика
ОАК начала строительство дополнительных мощностей для производства Ту-214

Путин заявил о расширении расчетов в нацвалютах между Россией и Казахстаном

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин на пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества 9 ноября заявил, что доля расчетов в национальных валютах во внешнеторговых операциях между компаниями РФ и Казахстана «заметно расширилась».

«Заметно расширилось использование национальных валют в экспортно-импортных операциях», — заявил российский лидер.

Путин добавил, что взаимные торговые и инвестиционные обмены между странами быстро растут и в аграрной сфере. Развитие двустороннего сотрудничества в сфере агропромышленного комплекса является приоритетом и российской, и казахстанской политики, подчеркнул президент РФ.

Кроме того, он отметил, что взаимный товарооборот России и Казахстана за прошлый год увеличился более чем на 10% и составил $28,2 млрд. А за период с января по август 2023 года объем встречной торговли прибавил еще 7%.

Путин также указал на то, что Россия является одним из крупнейших инвесторов в экономику Казахстана, и добавил, что по итогам форума к подписанию будет представлен целый ряд соглашений, меморандумов, а также коммерческих контрактов на $100 млрд.

«Это наглядно демонстрирует, как успешно развиваются российско-казахстанские экономические связи», — подчеркнул президент РФ.

Глава Казахстана Касым-Жомарт Токаев ответил, что обе страны объединены «узами дружбы, общей историей и тесными духовными связями», а визит российского лидера имеет «историческое значение».

«Отношения между Казахстаном и Россией имеют богатое прошлое и блестящее будущее»
Президент республики Касым-Жомарт Токаев — о предстоящей встрече с Владимиром Путиным, инвестициях из РФ и председательстве страны в ШОС

Ранее в этот день Путин прибыл в Казахстан с официальным визитом для переговоров с Токаевым в госрезиденции «Акорда», подписания в узком и расширенном составах ряда документов, участия в официальном приеме, а также в пленарном заседании XIX Форума межрегионального сотрудничества России и Казахстана по теме «Сельское хозяйство — основа сильной экономики».

Накануне президент РФ отметил, что Россию и Казахстан ждет уверенное будущее, какая бы обстановка ни складывалась в мире. По его словам, у страны складываются широкие перспективы двустороннего сотрудничества в газовой отрасли. Кроме того, Путин указал, что у него по-настоящему дружеские отношения с казахстанским коллегой. 7 ноября официальный представитель Кремля Дмитрий Песков указал, что визит Путина в Казахстан важен для развития отношений двух стран.

До этого, 29 сентября, президент Казахстана заявил, что руководство республики намерено развивать всестороннее сотрудничество с Россией. Между Москвой и Астаной существуют давние традиции сотрудничества в различных отраслях, например в торговле, указал казахстанский лидер.

Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023