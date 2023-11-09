Стоматолог назвала причины боли в зубах зимой

Врач-стоматолог Луиза Автандилян рассказала, что зимой причиной боли в зубах может быть дефицит витаминов.

В беседе с «Газетой.Ru» в четверг, 9 ноября, она пояснила, что на фоне снижения общего иммунитета с наступлением холодов обостряются хронические заболевания, в том числе стоматологические.

По словам Автандилян, недостаток питательных и минеральных компонентов приводит к тому, что зубная эмаль становится более уязвимой перед вредоносными микроорганизмами, а это уже может привести к развитию кариеса. Кроме того, в межсезонье человеку может казаться, что зубы ноют, что указывает на нехватку кальция в организме.

Облегчить состояние в холодное время года можно, отказавшись от употребления горячих напитков на улице. Кроме того, врач посоветовала включить в рацион полезные продукты и пищу, богатую кальцием и витамином D.

Также стоматолог призвала отказаться от использования агрессивных отбеливающих паст в осенний период, вместо них лучше выбрать мягкие средства, обладающие средней степенью абразивности, а также реминерализующими свойствами.

Врач напомнила о необходимости заменить зубную щетку сразу после болезни, чтобы средство гигиены не стало источником инфекции.

8 ноября Луиза Автандилян рассказала, что для укрепления эмали зубов стоит есть больше свежих овощей и фруктов. В частности, необходимо есть морковь и яблоки, поскольку их пережевывание улучшает кровообращение и является своего рода массажем для десен, сообщает телеканал «360».

Также она предупредила, что неаккуратное использование зубной нити может привести к серьезным последствиям для здоровья и даже спровоцировать новые заболевания. Так, можно повредить десны, из-за чего в кровоток могут попасть вредоносные микроорганизмы. В том числе это грозит развитием артрита и миокардита, пишет сайт kp.ru.

В тот же день эксперты посоветовали при выборе зубной нити в первую очередь учитывать состояние десен, навыки и ряд других особенностей. В частности, существуют вощеные зубные нити, они дополнительно покрыты воском и лучше скользят, легче проникают в узкие щели. У них долгий срок хранения, их сложно порвать. Они подойдут людям, у которых мало опыта, а зубы стоят плотно.

В июне стоматолог-ортодонт, к.м.н. Андрей Жук предупредил, что чистить зубы нужно три раза в день через 15 минут после приема пищи. Кроме того, рекомендуется использовать дополнительные средства гигиены — ирригатор, зубную нить, а также раз или два в год делать профессиональную чистку зубов, пишет RT.