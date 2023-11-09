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Две школы в Удмуртии открыли после капитального ремонта

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Две школы в Ярском районе Удмуртии открылись после капитального ремонта. Общая стоимость выполненных работ составила больше 90 млн рублей.

Ремонт проводился в рамках федерального проекта «Модернизация школьных систем образования». Работы стартовали в марте 2023 года. Специалисты заменили инженерные коммуникации в зданиях Бачумовской школы и Ярской школы №1. Кроме того, были приведены в порядок фасады и выполнена отделка помещений. Об этом сообщает ИА «Сусанин».

Капитальный ремонт Бачумовской школы обошелся в 15 млн рублей. Помимо общих работ, был выполнен ремонт столовой и спортивного зала, кабинетов ОБЖ и физики. Кроме того, создан Центр детских инициатив. В Ярской школе обновили систему электроснабжения и противопожарной безопасности, закуплено учебное оборудование и мебель, а также тренажер для освоения навыков сердечно-легочной реанимации и 3D-принтеры.

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