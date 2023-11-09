Два человека пострадали в крупном ДТП под Симферополем
В Симферопольском районе на выезде из столицы Крыма произошло крупное ДТП. Столкнулись два легковых автомобиля. Два человека пострадали.
Как сообщает ИА «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу республиканского министерства чрезвычайных ситуаций, сигнал о случившемся поступил на пульт дежурного накануне, 8 ноября, в 19:25. Требовалась помощь спасателей.
По прибытии стало известно, что столкнулись автомобилей Hyundai и Renault Koleos. Судя по фото с места аварии Hyundai ударом буквально разорвало на две части. У Renault сильно пострадала передняя часть.
Причины столкновения сейчас устанавливаются.
Ранее, 16 октября, сообщалось, что на трассе в Крыму грузовой микроавтобус лоб в лоб столкнулся с фурой-длинномером. Водитель микроавтобуса погиб.