Врач перечислила ухудшающие слух продукты

Врач-диетолог Елена Соломатина предупредила, что употребление сладких и жирных продуктов может привести к ухудшению слуха.

В беседе с «Москвой 24» в четверг, 9 ноября, специалист отметила, что фастфуд и жареное мясо способствуют развитию атеросклероза. При наличии этого заболевания нарушается кровоснабжение слухового аппарата, также страдают сосуды, а в результате человек начинает слышать хуже.

Помимо этого, по словам врача, на работу слуха негативно влияет злоупотребление сахаром, быстрорастворимыми кашами и сладкой выпечкой, пишет сайт kp.ru.

Соломатина указала на то, что слишком частое употребление сладостей может привести к развитию диабета, уточняет Life.ru. Диабет же зачастую приводит к разрушению клеток головного мозга и аппарата, отвечающего в том числе за слух, отмечает RT.

В июле ученые в Канаде пришли к выводу, что омега-3 жирные кислоты способствуют защите здоровья клеток внутреннего уха, а также могут ослабить воспалительные реакции на химические вещества, инфекции или при громких звуках. Источником омега-3 выступает жирная морская рыба, например скумбрия и сардина.

В июне прошлого года отоларинголог Владимир Зайцев рассказал, что слух может существенно ухудшиться из-за образования серной пробки, воспаления слуховой трубы или застрявшего в ухе инородного тела, а также из-за сенсоневрального отита. При ощущении заложенности ушей он призвал обращаться к врачу, отмечает телеканал «360».

Ранее отоларинголог Иван Лесков предупредил, что самый явный признак того, что у человека начинает пропадать слух, проявляется, когда человек не слышит, когда его зовут со спины. Кроме того, говорящими симптомами также являются ухудшение восприятия речи, частое переспрашивание и желание сделать громче звук на всевозможных гаджетах и устройствах, сообщает телеканал «Звезда». Еще одним популярным признаком является звон в ушах. Он появляется из-за того что у человека падает проводимость слухового нерва, а звон в данном случае возникает по принципу фантомных болей.