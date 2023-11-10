Как получить бонусы и скидки на билеты РЖД в 2023 году

Компания «РЖД» часто проводит акции и дарит пассажирам скидки, благодаря которым можно сэкономить на билетах. В ряде случаев экономия достигает половины стоимости билетов. А некоторым категориям граждан поездка и вовсе обходится бесплатно. Что предлагает ОАО «РЖД» в 2023 году, рассказывают «Известия».

Бесплатный проезд на поездах РЖД в 2023 году

Бесплатный проезд без ограничения по количеству поездок предоставляется участникам и инвалидам Великой Отечественной войны (ВОВ). А с 1 декабря 2023 года — жителям блокадного Ленинграда. Льгота появилась в преддверии празднования 80-летия полного освобождения Ленинграда, которое будет отмечаться в России 27 января. Она распространяется на лиц, награжденных знаком «Жителю блокадного Ленинграда». С каждым из таких пассажиров может бесплатно проследовать один сопровождающий.

Бесплатно два раза в год по личным надобностям и раз в год к месту лечения и обратно могут ездить Герои Советского Союза, Герои России и полные кавалеры ордена Славы. Одна бесплатная поездка в год на поездах РЖД предусмотрена для Героев Социалистического Труда, обладателей ордена Трудовой Славы.

Проезд возможен в поездах дальнего следования всех категорий. В поездах «Сапсан» — в экономическом и бизнес-классе. Оформление билетов производится в кассе при предъявлении документа, подтверждающего право на льготу.

Также по-прежнему можно бесплатно провозить одного ребенка в возрасте не старше пяти лет в вагонах любого типа и не старше 10 лет в вагонах класса люкс, если он не занимает отдельное место.

Скидки РЖД для семей с детьми, студентов и пенсионеров в 2023 году

Дети старше 10 лет могут путешествовать с 50%-й скидкой в общих, плацкартных вагонах, в двухэтажных пассажирских и других поездах дальнего следования. Из документов потребуются сам билет и справка учащегося из школы. Ее нужно предъявить в кассе и при посадке в поезд.

Во время семейного путешествия можно сэкономить на поездке, став участником акции «Большая семья». Она распространяется на семьи с тремя и более детьми в возрасте до 18 лет. Размер скидки составляет 15% для поездов дальнего следования в вагонах типа «купе».

Для студентов и аспирантов средних специальных и высших учебных заведений очной формы обучения предусмотрена скидка 25%. Чтобы ею воспользоваться, необходимо зарегистрироваться в программе «РЖД Бонус» и предъявить справку из колледжа или вуза. Скидка будет установлена в течение пяти рабочих дней. При покупке билета нужно ввести номер участника программы на сайте в поле акции или назвать его сотруднику РЖД в кассе.

Скидка на проезд предоставляется и пассажирам с инвалидностью. Они оплачивают лишь половину стоимости билета при предъявлении справки об инвалидности. Люди старше 60 лет могут рассчитывать на скидку в 15% в купейных вагонах при поездках по России.

Акция РЖД для именинников в 2023 году

Приятным бонусом для пассажиров РЖД стали скидки на поездку в день рождения. В 2023 году компания продлила акцию «В день рождения лучше поездом!». Любой именинник в день своего рождения либо в течение недели до или после него может получить скидку 10% на проезд в вагоне любого класса, включая СВ и «люкс».

Причем с собой в поездку можно взять до трех друзей. Скидка будет действовать для них тоже, за исключением вагонов класса люкс и вагонов с сидячими местами класса 1В. Туда можно взять только одного сопровождающего. Обязательное условие — билеты должны быть оформлены одновременно в одном заказе и в один вагон. Расположение мест при этом значения не имеет.

Акция РЖД для групповых поездок в 2023 году

Специальные фиксированные тарифы и скидки от 5 до 25% в купе и вагонах для сидения второго класса предоставляются группам от 10 человек. Они действуют на 21 маршруте:

из Москвы в Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Казань, Самару, Петрозаводск, Воркуту, Волгоград, Вологду, Ижевск, Орск, Пензу, Псков, Ростов-на-Дону, Саранск, Тольятти, Ульяновск, Чебоксары и Йошкар-Олу;

из Санкт-Петербурга в Смоленск и Мурманск;

из Владивостока в Хабаровск.

Размер скидки зависит от количества человек в группе и того, сколько дней осталось до поездки. То есть, чем больше человек в группе и чем раньше куплены билеты, тем больше будет экономия. Покупать билеты лучше не позже чем за две недели. Акция продлится до 27 декабря 2024 года.

Другие предложения РЖД в 2023 году

Скидки также предоставляются на отдельные направления или места всем гражданам. При покупке билета, например, в Калининград и обратно предусмотрена скидка 20%. Но она действует только при оформлении проездных документов в течение пяти дней до даты поездки и на места в последнем четырехместном купе. Минус в том, что они находятся рядом с туалетом.

Скидка 10% предусмотрена для тех, кто часто ездит из России в Белоруссию и обратно. Акция начала действовать с начала этого года и продлится до конца 2024-го. Она действует при покупке боковых мест в плацкартных вагонах (нумерация с 37-го по 54-е).

А если купить билеты в Казахстан, Киргизию и Таджикистан из России сразу туда и обратно, то можно получить скидку от 5 до 35%. Максимальная скидка будет, если планировать путешествие заранее — за 45 дней до отправления поезда.

Кроме того, скидки до 20% предоставляются при выкупе целого купе или всех мест в вагонах СВ. Купить билеты можно как в кассах, так и на сайте или в мобильном приложении «РЖД Пассажирам».

Ранее «Известия» писали, что с декабря стоимость проезда в плацкарте может вырасти более чем на 10%.