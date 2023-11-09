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Музей археологии откроют в Петропавловской крепости

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Коньков
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В Меншиковом бастионе Петропавловской крепости создадут музей археологии. Он откроется в 2028 году и станет филиалом Государственного музея истории Санкт-Петербурга, сообщает «Петербургский дневник».

Пока же филиал находится в Невской куртине Петропавловской крепости. Гости могут посетить там выставку «Археология Петербурга. Начало».

По словам вице-губернатора Бориса Пиотровского, предметы, которые извлекают во время археологических исследований, хранятся в разных местах, большое количество — в Эрмитаже. Поэтому необходим музей археологии.

В Петропавловской крепости планируется обустроить выставочные пространства, лекторий и фондохранилище. Экспозиция, как предполагается, откроет историю территорий с новой для жителей города точки обзора, заявила директор музея Ярослава Былинкина.

Телеканал «78» напоминает, что ранее во время археологических работ в Меншиковом бастионе нашли деревоземляной вал крепости. Это первая крепость 1700 года, заложенная Петром I.

Ранее президент РФ Владимир Путин поддержал идею ректора Академии народного хозяйства и госслужбы Алексея Комиссарова, предложившего возродить Царскосельский лицей в Санкт-Петербурге в качестве учебного заведения. В лицее предлагается с юных лет готовить воспитанников к госслужбе.

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