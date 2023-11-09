Личный бренд теннисиста Медведева назван лучшим среди спортсменов РФ

Теннисист Даниил Медведев 9 ноября попал на первую строчку рейтинга Forbes персональных брендов среди российских спортсменов.

Так, изначально в список вошли 315 спортсменов из 25 видов спорта. При отборе номинантов журналистов Forbes интересовало наличие спортивных достижений не только в 2023 году, но и в последние два года перед введением санкций.

Издание составляло рейтинг популярности брендов по экспертной оценке их уровня маркетинговой привлекательности, популярности в соцмедиа и присутствия в СМИ. При этом в список были включены только действующие спортсмены, представляющие Россию и выступающие в видах спорта, признанных Министерством спорта РФ, а также те, кто не менял спортивное гражданство до 1 сентября 2023 года.

Второе и третье место списка возглавили вице-чемпионка Олимпиады-2022 Александр Трусова и российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин.

Даниил Медведев — российский теннисист, один из трех российских теннисистов в истории, побеждавших на турнире Большого шлема в мужском одиночном разряде. Медведев является бывшей первой ракеткой мира в одиночном разряде. Победитель турнира Большого шлема в 2021 году, победитель Итогового турнира ATP 2020 года и 20 турниров ATP в одиночном разряде, обладатель Кубка Дэвиса и Кубка ATP 2021 года в составе сборной России.

Ранее в октябре Овечкин возглавил рейтинг самых высокооплачиваемых игроков Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в сезоне-2023/24 по версии Forbes. С тех пор как журнал начал публиковать список доходов в НХЛ в 2010 году, Овечкин стал самым высокооплачиваемым хоккеистом, получив $12,5 млн в виде зарплаты и бонусов и около $5 млн на рекламных контрактах, лицензировании и других бизнес-проектах, заработав суммарно $17,5 млн (до уплаты налогов и агентских вознаграждений).