Уголовное дело возбудили после нападения пациента на фельдшера в Калуге

Пациент с огнестрельным оружием напал на фельдшера скорой помощи в Калуге. По данному факту возбуждено уголовное дело.

О происшествии сообщил глава регионального министерства здравоохранения Константин Пахоменко. По его словам, пациент набросился на медика в ночь с 12 на 13 октября. Фельдшеру удалось обезвредить агрессивного калужанина. Об этом сообщает газета «Весть».

Пахоменко отметил, что с января по сентябрь было зарегистрировано восемь нападений на фельдшеров скорой помощи. В шести случаях пациенты находились в состоянии алкогольного опьянения. Еще у одного пациента отмечалось психиатрическое расстройство. В одном случае на медика напал человек, употреблявший наркотические средства. Кроме того, больше 170 раз фельдшеры получали оскорбления.