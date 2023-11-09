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Дело возбудили после гибели заключенного в колонии в Петербурге

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Уголовное дело возбуждено по статье 216 УК РФ «Нарушение правил безопасности при ведении строительных или иных работ» по факту гибели заключенного в исправительной колонии № 6 в Петербурге. Он умер в результате несчастного случая.

Инцидент произошел 3 ноября. Во время работы с измельчителем сырья рукав куртки мужчины попал в дробилку. Пострадавший получил сильный удар по голове и скончался на месте. Осужденный отбывал наказание за наркотики.

По словам друзей погибшего, которые приводит телеканал «78», погибший был хорошим, добрым парнем, но «его жизнь сильно изменилась из-за запрещенных веществ», наркотики «завели его не туда».

Ранее, 3 ноября, сообщалось, что правительство РФ утвердило особый воинский учет для отбывающих наказание в местах лишения свободы. Согласно новым правилам, заключенные будут регистрироваться на воинский учет посредством военкоматов, расположенных по месту нахождения исправительных колоний и СИЗО. Для этого отбывающим наказание не нужно будет проходить медицинское освидетельствование, обследование и психологический отбор.

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