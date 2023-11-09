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Уголовное дело возбудили в отношении подозреваемого в мошенничестве мужчины в Липецке

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Следователи в Липецке возбудили уголовное дело в отношении мужчины, подозреваемого в крупном мошенничестве. Об этом 9 ноября сообщает пресс-служба следственного комитета региона.

Мужчину подозревают в совершении трех эпизодов преступлений, предусмотренных ч.4 ст.159 УК РФ («Мошенничество в особо крупном размере»).

В СК заявили, что в феврале 2021, сентябре 2022 и январе 2023 подозреваемый оформил договоры займа с представителями коммерческих предприятий на общую сумму более 28 млн рублей. Он обязался вернуть полную сумму займа и полученный в результате их использования дополнительный доход в установленный срок. После этого введенные в заблуждение представители компаний разными способами передавали денежные средства подозреваемому.

«Следствие полагает, что подозреваемый не собирался исполнять взятые на себя обязательства по возвращению долга. Заемными денежными средствами он распорядился по своему усмотрению. За защитой своих прав потерпевшие обратились в следственные органы», — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Расследование по данному делу продолжается.

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