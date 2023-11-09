Группу сельчан в Приамурье заподозрили в производстве 115 кг марихуаны

Пятерых жителей села Константиновка в Амурской области подозревают в незаконном изготовлении наркотиков в особо крупном размере.

Полиция обнаружила возле села Октябрьского более 115 кг марихуаны и приспособления для приготовления наркотика: сито, ванны, металлические тазы, перегонный аппарат и 140 л растворителя.

Сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков установили наблюдение за участком и вскоре, совместно с оперативниками и росгвардейцами, задержали пятерых мужчин.

Жители Константиновки не стали отрицать, что причастны к преступлению, но утверждали, что заготовляли и перерабатывали запрещенные вещества для личного потребления.

Четверо из подозреваемых ранее были судимы за аналогичные преступления, уточняет Амурская служба новостей со ссылкой на УМВД РФ по Амурской области.

Сейчас все подозреваемые находятся под подпиской о невыезде. Максимальное наказание, которое им грозит — до 15 лет лишения свободы со штрафом до 500 тыс. рублей или в размере зарплаты или иного дохода осужденного за период до трех лет либо без такового и с ограничением свободы на срок до 1,5 лет либо без такового, пишет ИА PriamurMedia.