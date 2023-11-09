Власти Воронежской области предупредили о возможных перебоях со связью

Перебои со связью возможны на территории Воронежской области. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили власти региона в своем Telegram-канале.

В сообщении указано, что неуверенный прием сигнала связи возможен в областном центре и некоторых района региона.

«Помехи связаны с реализацией комплекса мероприятий, направленных на повышение безопасности населения», — уточнили местные власти.

Отмечается, что операторы сотовой связи и контрольные ведомства делают всё возможное, чтобы нормализовать сигнал.

Ранее, 6 ноября, на территории области обнаружили и обезвредили два беспилотных летательных аппарата (БПЛА), сообщил губернатор региона Александр Гусев. Никто не пострадал, разрушений на земле нет, проинформировал он.

До этого украинский БПЛА был уничтожен над Воронежской областью российскими средствами противовоздушной обороны (ПВО) 21 октября. Попытка киевского режима совершить террористическую атаку была пресечена около 21:00, отметили в Минобороны РФ.

Вооруженные силы Украины пытаются наносить удары по российским территориям на фоне спецоперации в Донбассе, о начале которой было объявлено 24 февраля 2022 года. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе.