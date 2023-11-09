Вахтовик перечислил мошенникам 1,1 млн рублей в Коми

Полиция в Коми возбудила уголовное дело по факту мошенничества в отношении 52-летнего вахтовика. Приезжий из Барнаула лишился 1,1 млн рублей.

По словам потерпевшего, ему поступил звонок от незнакомца, который представился сотрудником банка. Собеседник заявил, что из-за утечки личных данных злоумышленники якобы получили доступ к личному кабинету барнаульца на портале «Госуслуги». Мужчина согласился перечислить собственные сбережения и кредитные средства на «безопасный» счет, пишет ИА «Комиинформ». После этого вахтовик обратился в полицию.

По факту произошедшего проводится проверка, выполняется комплекс оперативно-розыскных мероприятий. Установлено, что мошенники использовали номера, зарегистрированные в Барнауле, Самарской области и Хорватии.

В Якутске мошенники обманули 47-летнюю сотрудницу детского сада. Женщина лишилась 1,7 млн рублей.