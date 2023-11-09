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Жителям 189 домов в Химках произведут перерасчет из-за отсутствия отопления

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Фото: РИА Новости/Максим Блинов
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Прокуратура Московской области в Химках выявила более 1 тыс. фактов отсутствия отопления и горячей воды с перерывами, превышающими установленную продолжительность. Об этом «Известиям» сообщили 9 ноября в пресс-службе ведомства.

«Прокуратура Московской области проводит проверку по поступающим обращениям жителей Химок о перебоях в подаче отопления в многоквартирные жилые дома. С начала отопительного сезона в Химках зафиксированы более 1 тыс. фактов отсутствия отопления и горячей воды с перерывами, превышающими установленную продолжительность», — сказано в сообщении.

Как отмечается, в этой связи было проведено совещание межведомственной рабочей группы, по итогам которой было увеличено количество аварийных бригад, а также восстановлена подача теплоснабжения в 24 многоквартирных дома. Кроме того, жителям 189 домов будет произведен перерасчет платы за октябрь текущего года.

«Проверка продолжается, прокуратура оценит деятельность теплоснабжающей организации», — добавили в ведомстве.

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Ранее, 1 ноября, старший помощник прокурора Санкт-Петербурга по связям со СМИ Екатерина Дмитриева рассказала, что ведомство начало проверку по обращениям жителей Кировского района города в связи с отсутствием отопления в квартирах. В ходе проверки уже даны указания о незамедлительном проведении работ.

Также в начале ноября жители домов без отопления рассказали «Известиям», что отопительный сезон должен был начаться 10–12 октября. Но отопление включили только 14 числа по резервной схеме, продержалось оно три дня, после чего его снова отключили.

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