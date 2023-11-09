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Карта спецоперации на Украине 9 ноября

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Фото: РИА Новости/Станислав Красильников
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Специальная военная операция по защите мирного населения Донбасса проводится Россией с 24 февраля 2022 года. Отследить ход продвижения совместных войск России, Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также посмотреть карту военных действий на 9 ноября можно в материале «Известий».

Как говорится в официальном сообщении Минобороны, за минувшие сутки ВС РФ на херсонском направлении нанесли огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский.

Кроме того, на купянском направлении отражено три атаки ВСУ, уничтожено до 25 боевиков, а также три самоходки «Акация» и две САУ «Гвоздика», на краснолиманском направлении потери противника составили до 160 боевиков убитыми и ранеными, уничтожены две американские артсистемы М777.

На донецком направлении ликвидировано до 330 военных ВСУ, три ББМ, 10 автомобилей и польская самоходка Krab, на южнодонецком направлении уничтожено до 130 националистов, а также боевая машина РСЗО «Град» и гаубица «МСТА-Б».

Также сбит украинский самолет МиГ-29 в районе Коптева ДНР, уничтожено 38 беспилотников ВСУ, а также перехвачено семь снарядов РСЗО HIMARS.

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