«Мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники»

Россия и Казахстан — наиболее близкие союзники, у которых в непростой международной обстановке нет принципиальных разногласий . Эти тезисы стали основными в переговорах лидеров двух стран Владимира Путина и Касыма-Жомарта Токаева. Вместе с президентом РФ в Астану направилась целая делегация: министры иностранных дел, экономики, финансов и спорта, а также глава «Роскосмоса» . По итогам встреч стороны подписали несколько соглашений и согласовали совместное заявление, в котором определили вектор направления дальнейшего сотрудничества. Какой этап сегодня переживают отношения России и Казахстана и о чем политики договорились на встречах — в репортаже «Известий» .

Чем запомнилась Астана

Владимир Путин ранним утром 9 ноября прибыл в Астану — столицу, которая еще недавно носила название Нурсултан. У трапа самолета его лично встретил президент республики Касым-Жомарт Токаев . Это уже пятая встреча лидеров двух стран в 2023 году. Значимость этого визита выросла еще и на фоне того, что он проходит в канун десятилетия Договора о добрососедстве и союзничестве в XXI веке (подписан 11 ноября 2013 года), который создает фундамент двусторонних отношений РФ и Казахстана.

Еще до прилета Владимира Путина в столичный аэропорт прибыла часть российской делегации, в которую, к примеру, вошли руководитель «Роскосмоса» Юрий Борисов, министр спорта Олег Матыцин, а также глава Минэкономразвития Максим Решетников.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев в аэропорту Астаны Фото: РИА Новости/Павел Бедняков



Ночная Астана в целом имеет схожие черты с другими городами Центральной Азии. Здесь любят (правда, не так сильно, как в Ашхабаде) яркую подсветку , которая украшает здания, мечети или мосты. Центр в поздние часы малолюден, хотя, конечно, не в такой степени, как столицы Туркменистана или Таджикистана.

На спокойную атмосферу в городе не повлиял даже тот факт, что местный футбольный клуб «Астана» в четверг ожидал поединок с косовским «Балкани» в рамках еврокубков, а Казахстан официально не признает независимость Косово.

Министр спорта РФ Олег Матыцин перед началом встречи президента РФ Владимира Путина и президента Республики Казахстан Касыма-Жомарта Токаева в резиденции президента Казахстана «Акорда» в Астане Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Еще одна общая черта, в данном случае с Киргизией, — это особое отношение к лошадям . Но если в Бишкеке есть возможность увидеть скакунов, свободно гуляющих по улицам, то в Астане можно полюбоваться уникальной скульптурой, изготовленной из асыков (надкопытных костей), которая выполнена в натуральную величину лошади.

— У нас не как в Индии, — предупреждает в беседе с «Известиями» одна из жительниц страны. — Лошадь тут не священная, конину у нас едят, правда, по особенным случаям . Раньше себе это могли позволить только очень богатые люди, сейчас ситуация изменилась, и многие себе могут это позволить. Конина не слишком отличается от говядины по вкусу. Ее большой плюс в том, что она нежирная и считается чистой, так как лошадь очень привередлива, грязную воду пить не будет.

Нельзя исключать, что и российской делегации в обеденный перерыв были предложены деликатесы и местные блюда из конины.

Как развиваются отношения России и Казахстана

Основная программа визита Владимира Путина прошла в резиденции президента республики «Акорда». После того как лидеры послушали гимны своих стран, они по видеосвязи подключились к пленарному заседанию XIX Форума межрегионального сотрудничества, который проходит в Костанае .

Сотрудничество между регионами играет важнейшую роль для развития двусторонних отношений, поскольку у России и Казахстана самая протяженная в мире сухопутная граница — 7598,8 км. Сейчас 76 из 89 российских регионов установили прямые связи с областями Казахстана , заметил Владимир Путин.

— И, насколько знаю, к подписанию по итогам нынешнего форума подготовлен целый ряд новых соглашений и меморандумов, а также коммерческих контрактов на общую сумму порядка $100 млн , — добавил он.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи в резиденции президента Казахстана «Акорда» в Астане Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Главной темой межрегионального форума в этом году стало сельское хозяйство . Президенты уверены, что у Москвы и Астаны есть большие перспективы в этой области. При этом Касым-Жомарт Токаев подчеркнул: «Для укрепления глобальной продовольственной безопасности продукты питания, удобрения и семена должны быть выведены из-под действий международных санкций» .

В целом сейчас наблюдается позитивная динамика торгово-экономических контактов между РФ и Казахстаном. В 2022 году товарооборот увеличился на 10% и достиг, согласно российским данным, рекордных $28,2 млрд. За январь–август 2023-го этот показатель вырос еще на 7% . Расширяется использование национальных валют во взаимной торговле. В рублях и тенге осуществляется 75% взаиморасчетов.

— В плане экономического потенциала Казахстан — самый перспективный партнер России на постсоветском пространстве . Астана имеет также важное логистическое значение — через казахстанскую территорию осуществляется экспорт российских товаров в страны Глобального Юга, — сказал «Известиям» политолог Кирилл Аверьянов.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время встречи с участием членов делегаций в рамках российско-казахстанских переговоров в Астане Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Важное направление сотрудничества — нефтегазовая отрасль.

— Есть проект по транзиту российского газа в Узбекистан через территорию Казахстана, это позволит расширить и модернизировать газотранспортную инфраструктуру Казахстана (РФ начала поставки природного газа 7 октября. — «Известия»). Это и стратегическое сотрудничество между правительством Казахстана и «Газпромом» с горизонтом до 15 лет, соглашение было подписано 1 ноября 2023 года, — сказал «Известиям» эксперт ГУУ Александр Рудой.

Астана не менее заинтересована в сотрудничестве с Москвой — казахстанская нефть транспортируется до морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума в Краснодарском крае , где загружается на танкеры для отправки на мировые рынки, добавил Кирилл Аверьянов. Казахстан до 2033 года планирует осуществить через свою территорию в КНР транзит более 100 млн т российской нефти, уточнил ранее в интервью «Известиям» Касым-Жомарт Токаев.

Президент РФ Владимир Путин во время переговоров с президентом Республики Казахстан Касымом-Жомартом Токаевым в резиденции президента Казахстана «Акорда» Фото: ТАСС/Павел Бедняков

Кроме того, республика — важное звено в китайском проекте «Один пояс — один путь» , в рамках которого Пекин осуществляет транспортировку своих товаров в Европу через казахстанскую и российскую территорию, добавил Кирилл Аверьянов.

Какие соглашения были подписаны в Астане

После участия в форуме Владимир Путин и Касым-Жомарт Токаев начали двусторонние переговоры. Они прошли как в узком составе (из министров присутствовали Максим Решетников, Сергей Лавров и Антон Силуанов), так и в расширенном — с участием полного состава делегаций двух стран.

И здесь оба лидера акцентировали внимание на том, что Москва и Астана — стратегические партнеры и союзники. При этом, по словам Касыма-Жомарта Токаева, «принципиальных вопросов или проблем не существует в нашем сотрудничестве» .

— Хотел бы подчеркнуть, что во всяком случае мы так в России на это смотрим, мы не просто союзники, мы наиболее близкие союзники, — заявил Владимир Путин .

Президент РФ Владимир Путин и президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев во время переговоров в узком составе в резиденции президента Казахстана «Акорда» Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан

В общей сложности стороны подписали в Астане семь документов , включая план мероприятий по развитию сотрудничества в области спорта и меморандум о взаимопонимании между министерствами энергетики по проектам строительства ТЭЦ «Кокшетау», «Семей» и «Усть-Каменогорск».

Владимир Путин также сообщил о готовности России создавать новые мощности в республике для сборки автомобилей Lada.

Кроме того, было принято совместно заявление президентов, в котором они подтвердили намерение Москвы и Астаны углублять сотрудничество по всем направлениям . К слову, способствовать достижению поставленных целей будет скорое открытие генконсульства РФ в Актау, которое анонсировал президент Казахстана.

Связи РФ и Казахстана не ограничиваются торгово-экономической сферой. К примеру, активно развивается кооперация в космической сфере. Еще в 2018-м стороны договорились продлить сотрудничество на космодроме Байконур до 2050 года. При этом главный проект — строительство космического ракетного комплекса «Байтерек» для запуска ракеты-носителя «Союз-5» в 2025-м .

Президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время переговоров с президентом РФ Владимиром Путиным в резиденции президента Казахстана «Акорда» Фото: официальный сайт президента Республики Казахстан

Страны плотно взаимодействуют в военной сфере и в области безопасности, в том числе по линии международных организаций . Именно ОДКБ сыграла ключевую роль в нормализации обстановки в Казахстане во время январских беспорядков в 2022 году. В российских профильных вузах проходит подготовку большое количество военных кадров, заметил глава РФ.

Не исключено, что во время переговоров стороны обсудили недавнее открытие в Алма-Ате Центра миротворческих операций НАТО. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков еще 25 октября сказал, что Москва рассчитывает получить от Астаны дополнительную информацию на этот счет. Впрочем, вполне вероятно, что тема скорее была раздута СМИ.

Несмотря на положительные итоги переговоров, в нынешней ситуации отношения России и Казахстана в определенной степени проходят проверку на прочность. США и в целом коллективный Запад пытаются разрушить российско-казахстанские экономические связи и подорвать доверие между руководством двух стран , считает Кирилл Аверьянов. Основной инструмент — давление на Астану путем угрозы введения вторичных санкций с целью предотвратить предполагаемый обход Москвой западных ограничительных мер.

Президент РФ Владимир Путин и президент Республики Казахстан Касым-Жомарт Токаев во время подписания совместных документов в резиденции президента Казахстана «Акорда» Фото: ТАСС/Павел Бедняков

По словам помощника министра торговли США Мэттью Аксельрода, особое внимание американцев привлечено к поставкам в Россию через Казахстан компьютерных чипов и элементов интегрированных электронных систем. Кроме того, недавний визит французского президента Эммануэля Макрона в Казахстан многие западные СМИ назвали попыткой Парижа нарушить плотный диалог Москвы и Астаны.



Казахстанские власти неоднократно заявляли, что центральноазиатская республика не позволит использовать ее юрисдикцию для обхода антироссийских санкций . С апреля этого года в Казахстане введена онлайн-система отслеживания всех товаров, пересекающих границу республики.