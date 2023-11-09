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Водителя осудили за ДТП с гибелью мужчины и ребенка в Брянской области

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В Брянской области вынесен приговор в отношении 25-летнего водителя, который спровоцировал смертельное ДТП. Погибли мужчина и десятилетний мальчик.

Авария произошла в апреле 2022 года в Почепе. По данным NASHBRYANSK.RU, подсудимый за рулем Volkswagen Passat совершил выезд на встречную полосу и допустил столкновение с машиной Kia. Двое пассажиров второй иномарки погибли, еще два человека получили тяжелые травмы.

Водителя признали виновным в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух лиц. Его приговорили к 5,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее в Якутии осудили водителя, который не справился с управлением и допустил опрокидывание машины «УАЗ» в водоем. В салоне находились пять пассажиров, три человека погибли. Мужчину приговорили к восьми годам лишения свободы.

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