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ВСУ потеряли за сутки на херсонском направлении до 75 военнослужащих

Минобороны РФ: ВСУ потеряли за сутки на херсонском направлении до 75 военнослужащих
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Фото: ТАСС/Алексей Коновалов
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Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли за сутки на херсонском направлении до 75 военнослужащих. Об этом в четверг, 9 ноября, сообщили в Минобороны РФ.

«На херсонском направлении нанесено огневое поражение живой силе ВСУ на островах Мелкий и Алешкинский. Потери противника составили до 75 военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица «Мста-Б», — указано в ежедневной сводке ведомства.

Помимо этого, на краснолиманском направлении подразделения группировки войск «Центр» отразили три атаки украинских штурмовых групп. Потери противника составили до 160 человек убитыми и ранеными. Также было уничтожено три танка, четыре боевые бронированные машины, четыре автомобиля и две артиллерийские системы М777 американского производства.

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Ранее в четверг начальник пресс-центра группировки войск «Восток» Олег Чехов сообщил, что ее авиация, ракетчики и артиллеристы уничтожили до 145 военнослужащих ВСУ на южнодонецком направлении. Помимо этого, противник потерял две станции РЭБ и автомобильную технику.

Накануне в Минобороны сообщали о потере ВСУ за сутки до 235 военных на донецком направлении. В результате ударов Южной группировки войск также были уничтожены три боевые бронированные машины и четыре автомобиля противника. В ходе контрбатарейной борьбы были поражены гаубица «Мста-Б», самоходная артиллерийская установка «Гвоздика» и орудие Д-30.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля прошлого года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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