Глава МЧС РФ Куренков встретился с министром общественной безопасности Вьетнама

Глава МЧС РФ Александр Куренков 9 ноября провел встречу во Вьетнаме с министром общественной безопасности республики То Ламом.

Как сообщил корреспондент «Известий» Роман Польшаков, встреча состоялась за закрытыми дверями.

Вьетнамский министр подчеркнул, что республика готова участвовать во всех международных мероприятиях МЧС России, и предложил провести совместные учения.

Также Куренков встретился с премьер-министром республики Фам Минь Тинем. Вьетнамский премьер подтвердил готовность страны к продолжению и развитию межведомственного сотрудничества.

«Больше мероприятий с нашим общим участием, больше делегаций и онлайн общения, просим рассмотреть вопрос о предоставлении большего количества мест в учебных заведениях вашего министерства. И мы заинтересованы в обмене данными, статистикой и методикой отработки данных и прогнозирования чрезвычайных ситуаций», — сказал он.

Кроме того, у Куренкова состоялись переговоры с министром национальной обороны Вьетнама Фан Ван Жангом.

По словам главы российского ведомства, в ходе встречи были обсуждены три основных вопроса, касающиеся образования и подготовки специалистов.

«Многое коллегам интересно, сами коллеги подчеркивают, что опыт России большой, и мы передали список предметов, которые, наверняка, коллегам были бы интересны», — рассказал он.

Глава МЧС отметил, что также затрагивался вопрос применения вертолетов Ми-17 вьетнамской стороной.

«Их больше всего интересует пожаротушение и спасение, и тот опыт который мы имеем по вертолетной технике», — заключил Куренков.

О визите Куренкова во Вьетнам стало известно ранее в этот день. Он проведет в республике два дня. В ходе встречи он заявил, что МЧС России готово оказать республике помощь в подготовке пилотов спасательных вертолетов.