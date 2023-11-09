Два участка реорганизуют в Лосиноостровском районе Москвы по программе КРТ

В Москве в Лосиноостровском районе реорганизуют два неэффективно используемых участка по программе комплексного развития территорий (КРТ). Об этом в четверг, 9 ноября, сообщил заммэра столицы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

По его словам, общая площадь территории обоих участков составляет 20,72 га. Так, планируется построить 138,53 тыс. кв. м различной недвижимости на Стартовой улице. Сумма инвестиций превышает 18 млрд рублей. После реализации проекта там появится 95 новых рабочих мест, отмечает телеканал «360».

Участки расположены рядом с МКАД, недалеко от станции метро «Медведково», уточняет «Москва 24». На одном из них в настоящее время находятся места хранения автотранспорта, автосервисы и склады, второй участок не используется, сообщает агентство городских новостей «Москва».

На площади в 5,48 га построят 117,96 тыс. кв. м комфортного жилья и образовательный комплекс, в который войдут детский сад на 150 малышей и школа на 250 учащихся.

На втором участке площадью 12,35 тыс. кв. м планируют открыть кладбище с колумбарием, пишет RT.

В октябре Ефимов рассказал, что на западе Москвы еще три участка реорганизуют по программе КРТ. Два участка находятся на проспекте Вернадского, еще один — в районе Тропарево-Никулино на Озерной улице. Там планируется строительство новых жилых кварталов, общая площадь застройки составит 3,85 га, пишет НСН.