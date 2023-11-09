Материалы для строительства моста разворовали на Камчатке

На Камчатке обнаружили крупную кражу материалов, предназначенных для строительства моста через реку Паужетку. Злоумышленники, в частности, похитили профильные трубы квадратного сечения, предназначенные для ограждения переправы.

При этом у специалистов нет сомнений в том, что мост построят вовремя. пишет ИА KamchatkaMedia. Сейчас идет подготовка к заглублению железного короба, он станет основанием первого «быка». Вопрос с питанием для рабочих решен, сообщил на своей странице в соцсети министр ГО и ЧС Камчатского края Сергей Лебедев.

Мост через Паужетку был разрушен в результате наводнения 18 августа. Всё это время местным жителям приходилось пересекать реку вброд.

4 октября сообщалось об обнаружении тела одного из мужчин, пропавших на реке Паужетка. Затонувший автомобиль достали из воды. Судьба второго человека остается неизвестной.