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Суд обязал отремонтировать «маленького Ленина» в Оренбурге

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Инспекция государственной охраны объектов культурного наследия через суд добилась решения о ремонте памятника В.И. Ленину. Скульптура вернется в сквер на улице Советской через год.

Данный памятник считается одним из первых скульптурных изображений Ленина. Он был создан в 1925 году и установлен в сквере около драмтеатра. Согласно документам, монумент соорудили на средства оренбургских рабочих. Такая же скульптура установлена у Смольного в Санкт-Петербурге, пишет РИА «Оренбуржье».

С 2016 года памятник хранится в территориальном отделении Росимущества. Его состояние оценивается как аварийное. До настоящего момента работы по реставрации скульптуры не выполнены. Так как управление Росимущества не выполняло предписание об устранении нарушений, инспекция по охране объектов культурного наследия обратилась с иском в суд.

По данным «Урал56.ру», суд удовлетворил требования инспекции частично. Работы по восстановлению «маленького Ленина» необходимо выполнить в течение года.

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