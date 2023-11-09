Колокол с затонувшего теплохода «Армения» стал экспонатом музея в Ялте

В Историко-литературном музее Ялты будет находиться колокол теплохода «Армения», который затонул 82 года назад. Об этом сообщила глава города Янина Павленко.

В годовщину гибели «Армении», 8 ноября, колокол занял место в музее Ялты. В память о погибших в море были спущены венки.

ИА SevastopolMedia уточняет, что санитарный теплоход был затоплен гитлеровской авиацией 7 ноября 1941 года. На его борту находилось более 5 тыс. человек. Выжили немногие. Лишь в 2020 году экспедиция Российского географического общества при поддержке Минобороны обнаружила судно, а благодаря колоколу — идентифицировала. Позже колокол подняли с глубины 1,5 км.

Ранее экспедиция Русского географического сообщества и Министерства обороны России раскрыла новые подробности гибели экипажа санитарного теплохода «Армения». Архивная информация свидетельствует о том, что «Армения» ушла под воду за четыре минуты.

Однако в ходе экспедиции было установлено, что на правом борту водного аппарата нет шлюпок, следовательно, данное наблюдение ставит под сомнение версию о разрушении. Также на теплоходе были обрублены канаты, а все погрузочные люки оказались открытыми. Это подтверждает тот факт, что команда и пассажиры теплохода искали спасения всеми способами.