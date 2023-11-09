МЧС предупредило жителей Камчатки о новом циклоне и сильных осадках

Жителей Камчатки призвали соблюдать меры предосторожности из-за охотоморского циклона, который в ближайшее время накроет полуостров.

Сильный мокрый снег и гололедица ожидаются вечером 10 ноября в Соболевском, Усть-Большерецком, Елизовском и Мильковском муниципальных районах.

В прибрежных районах скорость ветра будет достигать 30 м/с. В ночь на 11 ноября неблагоприятные природные явления в этих районах сохранятся. В горных и предгорных районах возможно налипание мокрого снега, пишет ИА KamchatkaMedia.

Ранее жителей Хабаровского края предупредили о новом сильном снегопаде. Регион в ближайшие сутки окажется под воздействием очередного циклона. Он принесет осадки на большую территорию региона. Местами в крае возможна метель и налипание мокрого снега. При порывах скорость ветра будет достигать 20 м/с.