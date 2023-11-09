Один человек пострадал в тройном ДТП под Магаданом

На автодороге Магадан – Балаганное – Талон произошло тройное ДТП. Есть пострадавший.

Как сообщает ИА MagadanMedia со ссылкой на пресс-службу УМВД по Магаданской области, авария случилась на 4-м км дороги. 20-летний водитель Toyota Corolla Fielder, не выбрав безопасную дистанцию, столкнулся с Toyota Caldina под управлением 51-летнего мужчины. Тот вылетел на встречную полосу и столкнулся с грузовиком, за рулем которого был 57-летний водитель.

Водитель Toyota Caldina получил травмы. О его состоянии информации пока не было.

Ранее, 8 ноября, сообщалось, что на федеральной трассе «Амур» в Амурской области произошло столкновение трех автомобилей. Один человек погиб. Легковой автомобиль Nissan Avenir столкнулся с грузовиками «МАЗ» и SITRAK. Причиной аварии стал выезд одного из транспортных средств на полосу встречного движения.