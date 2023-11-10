Названы лучшие российские направления для путешествия зимой с детьми

Главный редактор ПСЖР — журнала о путешествиях от «Авиасейлс» — Виталий Волк назвал «Известиям» 10 ноября лучшие российские направления для путешествий этой зимой с детьми.

Сочи

Как отметил эксперт, с ноября открывается сезон на горнолыжных курортах Сочи. Кроме того, на Красной Поляне есть каток под открытым небом, где прокат коньков для взрослых стоит 350 рублей, а детские коньки — 250 рублей.

Круглый год работают аквапарки «Аквалоо» в поселке Лоо и «Галактика» в горном Эсто-Садке. Можно отправиться в океанариум Sochi Discovery World Aquarium. Любителям пеших прогулок — на тропу здоровья «Терренкур». Также на территории Олимпийского парка есть ретромузей с большой коллекцией советских автомобилей.

По его словам, авиабилеты зимой стоят значительно дешевле, чем летом: например, из Москвы в Сочи с ноября по январь можно отправиться от 3860 рублей.

Санкт-Петербург

Волк обратил внимание, что в Северной столице достаточно мест, где можно приятно провести время всей семьей. Отправиться в Эрмитаж, Русский музей или Кунсткамеру. Также он рекомендовал присмотреться и к альтернативным арт-пространствам. Например, к галерее KGallery, где шедевры русского и советского искусства собраны в одном месте с видом на Фонтанку.

«Зимой петербургские театры готовят большую программу, и кроме Большого драматического и Александринского театров можно отправиться всей семьей в театр Комиссаржевской, где ставят классику для всех возрастов. А в лютеранской церкви «Анненкирхе» проводятся выставки и концерты — проще приобщить ребенка к органной музыке, если это музыка из кино или мультфильмов, и под уникальный визуальный ряд», — отметил специалист.

Кроме того, можно отправляться в парки Царского Села на лыжные трассы, горки для ватрушек и санок. Или устроить тур по каткам — в Новой Голландии, у Флагштока, на «Каток у моря» в Севкабеле и самый большой в городе каток на Елагином острове.

По его словам, из Москвы в Санкт-Петербург можно отправиться на сапсане или самолете. Причем стоимость не сильно отличается — полуторачасовой перелет в ноябре обойдется в 2950 рублей, а на «Сапсане» — в 2660 рублей.

В декабре дешевле всего отправиться на «Сапсане» — от 2210 рублей, а показать ребенку вид из иллюминатора — за 2400 рублей. В январе дешевле всего приобрести авиабилеты — от 1999 рублей.

Калининград

Как отметил Волк, зимой погода в Калининграде также непредсказуема, но в любую погоду будет интересно отправиться на остров Иммануила Канта и посетить Кафедральный собор XIV века, где можно услышать, как звучит самый большой орган в России. Также он посоветовал заглянуть в музей философа.

«Рекомендуем семейным туристам также посетить музей Мирового океана и подводную лодку-музей Б-413. Таких оригинальных экспонатов дети точно не видели даже в столице. А любителям прогулок могут отправиться в Ботанический сад или парк аттракционов «Юность». Другой необычной локацией для детей станет замок-отель «Нессельбек», где проходят рыцарские турниры, фаер-шоу и театрализованные представления», — рассказал он.

По его словам, самые дешевые авиабилеты из Москвы в Калининград с ноября по январь стоят от 3200–3400 рублей.

Шерегеш

Эксперт назвал это место еще одним горнолыжных направлением, где с детьми можно не только освоить лыжи или сноуборд, но и покататься на санках или отправиться в «Йети-Парк», где расскажут об истории мифического существа и проведут творческие мастер-классы. Также на территории курорта есть парк развлечений с «Перевернутым домом» и другими аттракционами.

По его словам, ближайший к курорту аэропорт находится в Новокузнецке, а оттуда можно добраться на автобусе, который ходит три раза в сутки, или на машине за два-три часа. Из Москвы в Новокузнецк в ноябре есть билеты от 8310 рублей, в декабре от 6900 рублей, а в январе последние билеты — за 5800 рублей.

В октябре россияне в ходе опроса «Яндекс Путешествия» назвали самые популярные горнолыжные курорты в РФ. Ими оказались: склоны на Красной Поляне (49%), Шерегеш в Кемеровской области (21%), Белокуриха на Алтае (18%), а также Домбай (17%) и Архыз (16%) на Кавказе.