ВС РФ сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе Коптево ДНР

Вооруженные силы России сбили украинский истребитель МиГ-29 в районе населенного пункта Коптево Донецкой Народной Республики (ДНР). Об этом в четверг, 9 ноября, сообщило Министерство обороны РФ.

«Средствами противовоздушной обороны сбит самолет МиГ-29 воздушных сил Украины в районе населенного пункта Коптево ДНР. Перехвачено семь реактивных снарядов HIMARS производства США», — отмечается в сообщении российского оборонного ведомства.

Также были уничтожены 38 украинских беспилотных летательных аппаратов в Харьковской и Запорожской областях, Луганской Народной Республике (ЛНР) и ДНР.

Всего с начала проведения спецоперации по защите Донбасса было уничтожено 533 самолета, 254 вертолета и 8771 беспилотник.

Ранее, 7 ноября, силы противовоздушной обороны РФ сбили пять украинских самолетов за сутки. Цели были поражены в ДНР, Днепропетровской и Херсонской областях.

До этого, 1 ноября, истребительная авиация Воздушно-космических сил РФ сбила два украинских самолета Су-27. Также оперативно-тактическая и армейская авиация, беспилотники, ракетные войска и российская артиллерия поразили живую силу и военную технику в 129 районах.

Спецоперация по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.