Запрещающие выход на лед знаки устанавливают на водоемах Хабаровска

Процесс ледообразования продолжается на водоемах Хабаровска. В некоторых районах города, Железнодорожном и Индустриальном, на береговых линиях появились предупреждающие таблички с надписью «Переход (переезд) по льду запрещен!».

Как сообщает ИА AmurMeia со ссылкой на главного специалиста городского управления по делам ГО и ЧС Олега Иванова, более 80 таких знаков до конца ноября появятся во всех районах Хабаровска у мест, где горожане могут выйти на замерзший лед.

В первую очередь предупреждение касается детей и любителей рыбалки.

Агентство уточняет, что один человек может находиться на льду, если толщина покрытия превышает 7 см. Пешие переправы считаются безопасными при толщине льда 15 см и более.