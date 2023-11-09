Редкие для региона летучие мыши появились в ЯНАО

Жители Ямало-Ненецкого автономного округа начали замечать появление летучих мышей, которые ранее не жили в северных широтах. По мнению ученых, миграция животных связана с изменением климатических условий.

По данным ИА «Ура.ру», в селе Восяхово появился северный кожанок. Данный вид распространен в зоне хвойных и смешанных лесов в Евразии. Кроме того, фиксируется пересечение животными Полярного круга на Кольском полуострове.

В департаменте природных ресурсов ЯНАО отмечают, что миграция животных фиксируется в течение последних 70 лет.

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