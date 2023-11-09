Заболеваемость ОРВИ растет в ЕАО

В ЕАО с начала ноября растет заболеваемость ОРВИ. В период с 30 октября по 5 ноября с симптомами вирусной инфекции госпитализировали 16 человек. Это на 11% выше, чем за предыдущую неделю.

Эпидемический порог по заболеваемости ОРВИ превышен на 0,6%, причем за счет взрослого населения. В Роспотребнадзоре ИА EAOMedia рассказали, что по сравнению с предыдущей неделей в группах дошкольников и школьников средняя заболеваемость снизилась, а среди взрослых — возросла.

В основном распространены вирусы негриппозной этиологии. Из клинического материала больных выделяют риновирусы, парагрипп, бокавирусы, аденовирусы и сезонные коронавирусы.

Ранее, 8 ноября, руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила о том, что в России начался рост заболеваемости COVID-19, число пациентов за месяц увеличилось в два раза. По ее словам, 30% всех заболевших COVID-19 жителей России приходится на Москву, Московскую область и Санкт-Петербург.