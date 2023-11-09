Жителей Хабаровского края предупредили о новом сильном снегопаде

Хабаровский край в ближайшие сутки окажется под воздействием очередного циклона. Он принесет осадки на большую территорию региона. Как сообщает Дальневосточное УГМС, снег и мокрый снег разной интенсивности ожидаются 10 ноября.

Местами в крае возможна метель и налипание мокрого снега. При порывах скорость ветра будет достигать 20 м/с. На дорогах сформируется снежный накат.

В пресс-службе ГУ МЧС по региону ИА AmurMedia сообщили, что ситуация с прохождением циклона находится на контроле Центра управления в кризисных ситуациях. Специалисты предупреждают о возможных авариях на объектах ТЭК и ЖКХ.

Соответствующие рекомендации направлены главам муниципальных образований. Силы и средства МЧС переведены в состояние готовности.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что на Хабаровский край обрушился мощный снегопад. Циклон затронул Хабаровск, Бикинский, Вяземский, имени Лазо, Хабаровский, Нанайский, Ванинский и Советско-Гаванский районы. Порывы ветра достигали 28 м/с.