Хозяйка покусавшей ребенка собаки заплатила 60 тыс. рублей компенсации в ЕАО

В Биробиджане хозяйка собаки, которая набросилась на ребенка, заплатила 60 тыс. рублей. Компенсацию морального вреда взыскали сотрудники органов принудительного исполнения.

В пресс-службе ГУ ФССП по региону ИА EAOMedia рассказали, что в суд подала мать девочки. Она пожаловалась на женщину, чьи собаки набросились на ее ребенка. В результате девочка получила психологическую травму, ей понадобилась помощь психолога. Судья требования удовлетворил и обязал хозяйку собак выплатить компенсацию.

Однако выплачивать задолженность та не спешила. Тогда сотрудник службы судебных приставов применил меры принудительного характера: обращение взыскания на зарплату и на денежные средства на счетах, а также ограничение на выезд из страны. После этого женщина полностью выплатила долг, включая исполнительный сбор за несвоевременное исполнение решения суда.

Ранее сообщалось, что в городе Дальнереченске Приморского края собака напала на 12-летнего ребенка и повредила ему руку. Отбиться от нападения ребенку помог случайный прохожий.