ЖКХ Хабаровска раскритиковали за качество уборки дворов от снега

Жители Хабаровска жалуются на плохую очистку дворов от снега. К требованиям улучшить качество уборки прислушались в городской администрации. Мэр Сергей Кравчук дал городским службам команду усилить работу по ликвидации последствий циклона и тщательно подготовиться к следующему снегопаду.

По словам главы Хабаровска, от жителей поступает масса жалоб на уборку дворов, особенно очистку тротуаров. Директора управляющих компаний должны обратить на это внимание и задействовать весь персонал на уборке, пишет ИА AmurMedia.

В свою очередь, городское управление ЖКХ отчиталось о том, что с 8 ноября 1240 сотрудников УК вышли на уборку дворов. Задействовано более 30 единиц техники.

По последним данным, уже очищено 174 пешеходных перехода, более 2,5 тыс. подъездов, почти 2 тыс. выходов с придомовых территорий. На пешеходные дорожки высыпано 159 куб. м песко-соляной смеси и реагентов.

Ранее, 7 ноября, сообщалось, что Хабаровский край накрыл снежный циклон. Выпавшее количество осадков привело к тому, что на движение на части междугородних трасс пришлось ввести ограничения.